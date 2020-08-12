Такого результата они добились в ходе ОПМ «Безопасная дорога».

За первый день ОПМ «Безопасная дорога» на дорогах области стражи порядка выявили 1082 нарушений правил дорожного движения, в том числе 4 нарушения, допущенные водителями общественного транспорта.

Полицейскими задержаны 11 водителей, управлявших автотранспортом в нетрезвом состоянии. К административной ответственности за превышение скорости привлекли 55 водителей.Также выявлено 7 фактов выезда на встречную полосу движения, 48 нарушений правил маневрирования и 15 фактов проезда на запрещенный сигнал светофора. За пользование мобильными устройствами при управлении автомашинами привлечены 114 водителей и 248 нарушителей за не использование ремней безопасности.

На 20 водителей составлены адмпротоколы за не предоставления преимущества в движении пешеходам и 124 пешехода за нарушение ПДД. Кроме того, к адмответственности привлечены 3 водителей, ранее лишенные прав управления. На штрафстоянку полицейские водворили более 40 автотранспортных средств.

Также в ходе проведения рейдов патрульные полицейские выявили 8 фактов незаконного переоборудования автотранспорта и 35 фактов непрохождения техосмотра, а также 1 случай не прохождения предрейсового медицинского осмотра.

Для предупреждения дорожно- транспортных происшествий и обеспечения безопасности участников дорожного движения полицейские раздали более 400 памяток и призвали водителей и пешеходов соблюдать ПДД.