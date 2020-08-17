В Туркестанской области с сегодняшнего дня начинается постепенное смягчение карантинных мер.

Ежедневный прирост заболеваемости коронавирусом составил 0,8%, в целом ситуация стабилизировалась. Тем не менее, в регионе будет действовать ряд строгих ограничительных мер. Об этом сообщил аким области Умирзак Шукеев на еженедельном аппаратном совещании.

«Послабление карантина – не повод для расслабления. Наоборот, пришло время осознать, насколько была сложная ситуация. Мы должны извлечь урок из этой ситуации и избегать мест массового скопления. Несмотря на карантин жители области проводили свадьбы и беташары. Сознательный человек должен понимать, что создание угрозы для жизни других — это преступление. Население должно продолжить соблюдать масочный режим, а мобильные группы проводить регулярные рейды. Каждый аким должен стать примером. Начните с себя, нужно поменять сознание, психологию. Еще раз напомню, что акимы и руководители ведомств несут прямую ответственность за соблюдение режима карантина», — сказал Умирзак Естаевич.

Напомним, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача области усиленные ограничительные мероприятия вступают в силу в выходные дни. Запрещается проведение зрелищных, массовых мероприятий, а также семейных и памятных мероприятий с массовым пребыванием людей. Работа крытых и открытых продовольственных рынков будет полностью приостановлена в выходные дни. Обслуживание осуществляется только в рабочие дни с 10-00 до 19-00 часов. В выходные и праздничные дни будут закрыты торговые дома.

Также пока приостановлены междугородные и межрайонные автобусные перевозки. В тоже время, количество детей в дежурных группах детских дошкольных учреждений должно не превышать не более 15. Кроме того, бани будут открыты только в рабочие дни до 21.00. Салоны красоты и объекты оказывающие косметологические услуги смогут работать в будние дни до 18.00 часов время, а на субботу и воскресенье их деятельность будет приостанавливаться.