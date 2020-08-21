В Шымкенте в дендрологическом парке имени А. Аскарова ведутся работы по улучшению, поддержанию и увеличению генофонда, передает Otyrar.KZ.

На сегодняшний день обновлена плитка перед главными воротами парка, отремонтированы трубы оросительной системы. Ведутся работы по обрезке 800 метров изношенных труб.

Кроме того, для увеличения генофонда парка был посажен 81 новый вид деревьев. Из 42 видов высажено 200 саженцев и 5341 кустарников 39 видов.

В частности, были посажены тополь, береза, клен, а также в теплицу высажено 3000 саженцев березы.

Здесь насчитывается 7 видов деревьев-кустарников, занесенных в Красную книгу Казахстана, а также 61 вид редких растений. Общее количество деревьев и кустарников на территории парка составляет более 100 тысяч.

В настоящее время в питомнике выращивают 8 469 саженцев 62 видов древесно-кустарниковых пород.