Полицейские Туркестанской области с помощью видеокамер по «горячим следам» задержали велосипедного вора.

11 августа текущего года в МактаральскийРОП с заявлением о краже велосипеда обратился местный житель. Потерпевший сообщил, что днем ранее неизвестные лица похитили у него велосипед, который он оставил у входа в сельский магазин. На место преступления сразу же выехала следственно-оперативная группа Мактаральского РОП, которая приступила к розыскным мероприятиям.

Полицейские провели подворный обходи и проверили камеры видеонаблюдении. На одной из видеокамер оперативники заметили подозреваемого, который похитил велосипед.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Мактаральского РОП в течение часа по «горячим следам» задержали воришку по месту жительства. В доме подозреваемого стражи порядка обнаружили и изъяли краденный велосипед.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде. Им оказался безработный, местный житель.