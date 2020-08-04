В Шымкенте прошло первое заседание суда по делу хищений в воинской части в Ордабасинском районе.

ЧП, шокировавшее весь Казахстан, произошло 20 февраля. По делу проходят 8 человек.

Напомним, полгода назад, 20 февраля контрактник, младший сержант, служивший в воинской части в Ордабасинском районе, покинул место службы, прихватив целый арсенал оружия. Его разыскивали полиция и внутренние войска. Вскоре житель Туркестанской области 1995 года рождения был задержан.

В отношении бывшего военнослужащего возбуждено уголовное дело по 4 статьям. Его обвиняют в хищении 46 единиц оружия: 29 автоматов, 16 пистолетов Макарова, пистолета стример. Как стало известно в ходе судебного заседания, пистолет он продал в городе.

Остальные 7 подсудимых обвиняются в краже или вымогательстве, незаконном хранении, передаче, продаже, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.