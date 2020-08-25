Полицейские Туркестанской области привлекли к ответственности нарушителей ПДД.

В социальных сетях распространяется видео, на котором водители автомашин “Тойота” и “Шкода” нарушают правила дорожного движения в городе Туркестан, сообщает Polisia.kz.

На установление личностей нарушителей ориентировали сотрудников патрульной полиции МПС ДП Туркестанской области. В ходе проведения розыскных мероприятий стражи порядка сразу же установили личность водителя “Тойоты”, жителя города Туркестан. В отношении молодого человека составили протокол об административном правонарушении в соответствии со статьей 612 ч.2 КоАП РК “Управление ТС лицом без документов и не имеющим права управления“. Автомашина водворена на штрафстоянку.

В настоящее время полицейскими продолжаются поиски водителя автомашины “Шкоды”, зарегистрированной в городе Шымкент, для привлечения последнего к административной ответственности.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области призывают автовладельцев соблюдать правила дорожного движения, не садиться за руль автомашины без документов и в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушение ПДД может привести к лишению водительских прав, административному аресту или уголовной ответственности, а также представлять опасность для жизни и здоровья самих водителей и пассажиров.