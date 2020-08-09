Акимат Туркестанской области и региональное Агентство по привлечению инвестиций и развитию экспорта» Turkistan Invest » за последние 6 месяцев текущего года провели 22 встречи с инвесторами.

17 из них прошли с участием иностранных компаний. Эти компании инвестируют в регион порядка 234 млрд. тенге инвестиций, что позволит обеспечить работой более 2162 человек.

В настоящее время было принято решение о привлечении инвестиций по 13 проектам на сумму 94,65 млрд тенге.

По словам сотрудников «Turkistan Invest», привлеченные инвестиции составляют 55 проектов. В результате в Туркестанской области появится ряд крупных предприятий. Одним из них является создание сельскохозяйственной техники на производственной площадке «Brownfield», расположенной на территории индустриальной зоны «Turkistan». Проект реализуется в 3 этапа. По проекту на сумму 12 миллионов долларов США будет создано около 100 рабочих мест.

Также руководство области уделило особое внимание развитию текстильной отрасли региона. В связи с этим, во время встречи акима Туркестанской области У. Шукеева с делегацией Республики Узбекистан было принято решение о реализации инвестиционного проекта по строительству швейного цеха на территории индустриальной зоны «Turkistan» стоимостью 1 млн долларов США.

Напомним, в 2020 году по Туркестанской области планировалась реализация 94 инвестиционных проектов на общую сумму 375,1 млрдтеңге. Это означает, что будет создано 5 845 новых рабочих мест.

Из них 13 проектов с участием иностранцев с созданием 2 820 рабочих места.

Региональная служба коммуникаций Туркестанской области