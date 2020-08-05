За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1062 заболевших коронавирусной инфекцией.
Из них 493 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 210 / 108
город Алматы — 176 / 101
город Шымкент — 14 / 8
Акмолинская область — 46 / 22
Актюбинская область — 11 / 3
Алматинская область — 22 / 12
Атырауская область — 38 / 26
Восточно-Казахстанская область — 122 / 50
Жамбылская область — 41 / 15
Западно-Казахстанская область — 59 / 28
Карагандинская область — 92 / 21
Костанайская область — 55 / 23
Кызылординская область — 28 / 15
Мангистауская область — 30 / 17
Павлодарская область — 46 / 23
Северо-Казахстанская область — 52 / 9
Туркестанская область — 20 / 12
Всего в стране выявлено 94 882 заболевших.