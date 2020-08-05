За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1062 заболевших коронавирусной инфекцией.

Из них 493 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 210 / 108

город Алматы — 176 / 101

город Шымкент — 14 / 8

Акмолинская область — 46 / 22

Актюбинская область — 11 / 3

Алматинская область — 22 / 12

Атырауская область — 38 / 26

Восточно-Казахстанская область — 122 / 50

Жамбылская область — 41 / 15

Западно-Казахстанская область — 59 / 28

Карагандинская область — 92 / 21

Костанайская область — 55 / 23

Кызылординская область — 28 / 15

Мангистауская область — 30 / 17

Павлодарская область — 46 / 23

Северо-Казахстанская область — 52 / 9

Туркестанская область — 20 / 12

Всего в стране выявлено 94 882 заболевших.