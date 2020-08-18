В дежурную часть Жетысайского РОП поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставили жителя Келесского района с телесными повреждениями.

При проверке полицейские выяснили, таксиста избил неизвестный мужчина, которого он довез до указанного места. Но вместо оплаты за проезд пассажир без причин напал на водителя, избил его и скрылся с места преступления.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Жетысайского РОП по статье 293 УК РК “Хулиганство”.

В отделе полиции Жетысайского района создали следственно-оперативную группу из числа стражей порядка, которые в течение двух дней вели розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого, причастного к хулиганству. В результате собранной информации, оперативники установили личность подозреваемого и задержали молодого человека. Им оказался житель Шымкента, который полностью признался в содеянном.

Подозреваемый находится под залогом. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.