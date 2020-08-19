В 2021 году общее количество саженцев в питомнике Туркестана будет доведено до 10 миллионов.

Таким образом, будут продолжены работы по формированию «зеленого пояса» вокруг города и посадке зеленых насаждений. На сегодняшний день здесь проводят работы по вспашке земли на площади 3000 га, предназначенной для посева осенних саженцев. Отметим, в настоящее время территория коммунального государственного учреждения «Жасыл Аймак» управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области уже достигла 8650 га.

Напомним, работы в этом направлении осуществляются в соответствии с поручением акима области Умирзака Шукеева, который инициировал проект по созданию лесов в целях изменения местного климата. На сегодня в городе высажено около 2 млн. лиственных и многолетних насаждений. Саженцы различных деревьев растут на площади 120 000 кв. метров. Кроме того, пробурены скважины, подведены системы водоснабжения.

Следует подчеркнуть, благоустройство города и его окрестностей — один из важнейших вопросов при строительстве современного города. В этом году в городе продолжатся работы по посадке саженцев ясеня, тополя, березы, сосны, можжевельника и клена. В данное время на более 100 га земли на пути к новому аэропорту высажены вяз, тополь, клен, ясень, можжевельник и каштан. Помимо этого, вдоль улиц высажены японские софоры, сирийские розы и аморфа.

Для того, чтобы зеленые насаждения прижились и акклиматизировались, за ними должен ухаживать опытный садовник. Все надо делать как положено, иначе вся работа насмарку. Об этом в ходе очередного объезда по областному центру сказал глава региона Умирзак Шукеев.

«Уход за зелеными насаждениями нужно передать опытным специалистам. «Зеленый пояс» — это «легкие» Туркестана, позволяющие людям дышать свежим воздухом. Создайте группу садовников, которые будут ухаживать за деревьями. Если что-то не получается, надо привлекать специалистов», — подчеркнул аким области.

Отметим, в городе Туркестане особое внимание уделяется озеленению и восполнению лесного фонда. К примеру, более 100 га земли вдоль дороги к новому аэропорту засажены вязом, тополем, кленом, ясенем, можжевельником и каштаном. Кроме того, вдоль улиц высажены японские софоры, сирийские розы и аморфные деревья.

Вместе с тем, в административно-деловом центре города высажено около 100 тысяч саженцев различных деревьев. Саженцы деревьев посажены в рекреационной зоне «зеленого пояса» на площади 27,2 га, от села Бирлик до реки Карашык на площади 44 га. В тоже время, девять тысяч тополей было посажено вдоль трассы Туркестан — Кызылорда на площади 6 га «зеленого пояса» села Баян. Более того, «зеленый пояс» сформирован на площади 80 га вдоль трассы Туркестан – Кентау.

По мнению экологов, часто бывает так, что недавно посаженные саженцы не приживаются. Это напрямую связано с климатом, почвой и водой, экологией каждого региона. Саженцы деревьев, посаженные осенью 2019 года и весной этого года, будут пересажены после осенней инвентаризации вместо засохших до настоящего времени.