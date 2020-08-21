В Туркестанской области полицейские задержали очередного скотокрада

В дежурную часть ОП г. Кентау обратились двое жителей прилегающего поселка с заявлением о том, что днем с вольного пастбища у них похитили 16 коз. Скотокрады нанесли ущерб сельчанам на общую сумму более 1,5 миллиона тенге. Данные факты зарегистрировали по статье 188-1 УК РК «скотокрадство».

Прибывшие на место происшествия полицейские сразу же приступили к розыску подозреваемых. Оперативники и участковые инспектора полиции прочесали дворы и все близлежащие пастбища, опросили прохожих, проверили уличные камеры видеонаблюдения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские ОП г. Кентау задержали подозреваемого по «горячим следам». Им оказался ранее судимый житель г. Кентау, безработный. Следствием установлено, что на одной из улиц поселка скотокрад заметил пасущийся бесхозный скот, и воспользовавшись отсутствием людей, похитил 13 коз. А, спустя 10 минут в 100 метрах от места преступления мужчина увидел еще 3 коз, оставленных без присмотра, которых также прихватил с собой.

В настоящее время по фактам кражи домашнего скота проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Изъятая в качестве вещественного доказательства скотина возвращена законным владельцам. Выясняется причастность задержанного к другим аналогичным фактам скотокрадства.

Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть внимательными и принять меры к сохранности своего имущества. Не стоит оставлять домашний скот на пастбищах и хозподворьях без присмотра, а лучше для вольного выпаса нанять пастухов.