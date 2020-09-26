Учитывая, что анализируемая сфера является актуальной и чувствительной для населения, сведения об известных административных барьерах, входящих в компетенцию Фонда социального медицинского страхования, а также причинах и условиях, способствующих коррупции, можно направлять на

📧 электронные адреса b.aitbaev@anticorruption.gov.kz, tolybekov.n@anticorruption.gov.kz и

📲 контактный номер WhatsApp 8-778-672-44-01.

Данная информация будет использована для выработки рекомендаций по устранению коррупционных рисков.

Если вам стало известно о случаях коррупции вы можете обратиться в call-центр 1424 в режиме 24/7.