Об этом сообщил председатель комитета по финансовому мониторингу Жанат Элиманов.

Работников банка в Шымкенте подозревают в продаже поддельных евро. Специалисты проводившие финансовый мониторинг подсчитали: общая сумма фальшивой наличности составила 4000 евро. По словам председателя комитета финансового мониторинга Жанат Элиманова, к преступлению имеют отношение пять работников банка. Уголовное дело в их отношении завершается.

Жанат ЭЛИМАНОВ, председатель комитета финансового мониторинга минфина: «В филиале одного из банков г. Шымкент был выявлен факт перевода поддельных 500 евро. Общая сумма составила 4 тысячи евро. Самое интересное, что это преступление совершили 5 работников этого банка. Сейчас уголовное в стадии завершения».

Отличились шымкентцы и тем, что попали в поле зрения мониторинговой группы со спиртной продукцией низкого качества. Борцы с теневым бизнесом выявили в городе цех по изготовлению спирта низкого качества и ликвидировали его. В итоге конфисковано 25 тонн спирта на 31 млн тенге.

Жанат Элиманов:»В целом из незаконного оборота были изъяты 1,5 млн бутылок алкоголя, примерно 400 тысяч литров спирта, 500 тысяч поддельных контрольных марок. Таких примеров много. Наша работа позволила сохранить здоровье и жизнь многих граждан».

В стране с начала года ликвидировано 22 подпольных казино.

Задержанным в Шымкенте, Караганде, Таразе и Кызылорде предъявлено обвинение: организация незаконного игорного бизнеса. Доход от преступной деятельности превысил 800 млн тенге. По оценкам экспертов, денежный оборот теневой сферы составил 60 млрд. Представители мониторинговой группы говорят, что такой теневой бизнес порождает и другие преступление. Игроманы, чтобы найти деньги, идут на воровство, мошенничество, на ограбления.