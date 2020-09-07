В Туркестанской области участковые инспекторы задержали автовора, похитившего колеса, передает Polisia.kz.

В Сарыагашский РОП с заявлением обратился местный житель о том, что ночью неизвестные лица похитили у него четыре колеса от его автомашины. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила 240 тысяч тенге. На место преступления сразу же выехала следственно-оперативная группа Сарыагашского РОП.

Полицейские провели подворный обход близлежащих территорий, опросили очевидцев и соседей потерпевшего и осуществили другие необходимые мероприятия. В результате оперативно-розыскных мероприятий участковые инспекторы МПС Сарыагашского РОП по “горячим следам” задержали подозреваемого в краже колес.

Им оказался житель города Сарыагаш, который полностью признался в содеянном. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК “кража”.

Похищенные колеса изъяты в качестве вещественных доказательств и возвращены законному владельцу. Подозреваемый находится под подпиской.