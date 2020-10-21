В социальных сетях появилась информация о том, что в духовной столице красят землю в зеленый цвет.

Автор видео утверждает, что работники работники не сажают траву, а просто наносят зеленую краску.

Однако, в акимате Туркестана информацию опровергли, заверив, что видео, якобы покраски грунта краской, является недостоверной информацией. «Гидравлический посев газона, на сегодняшний день, является наиболее эффективной технологией посева газона, обеспечивающей наиболее быстрые и «дружные» всходы, в том числе на бедных почвах с недостаточным содержанием гумуса (неплодородных)», — пояснили в акимате г. Туркестана.

Отличительным свойством технологии гидравлического посева является то, что используемая гидравлическая мульча, смешивается с семенами, удобрениями, и стимуляторами роста и наносится на поверхность в жидком виде. В таком случае, достигается равномерное нанесение семян при помощи мульчи, которая заменяет собой чернозём или иной плодородный грунт.

Акимат Туркестана предоставили фотографии до и после работ.