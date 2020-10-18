В ходе разговора Елбасы и Наследный принц Абу-Даби с удовлетворением отметили динамичное развитие традиционно дружественных отношений между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами.

В данном контексте Нурсултан Назарбаев и шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян обратили внимание на итоги недавнего рабочего визита в г.Абу-Даби Премьер-Министра Республики Казахстан Аскара Мамина, в рамках которого в том числе заключен межправительственный документ о реализации в нашей стране новых инвестиционных проектов в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, энергетика, нефтехимия и фармацевтика.

Собеседники также затронули тему современного возрождения Туркестана, где в настоящее время осуществляется масштабное строительство городской и туристической инфраструктуры.

В завершение разговора Елбасы и Наследный принц Абу-Даби выразили обоюдную уверенность в дальнейшем углублении и расширении сотрудничества между двумя братскими государствами.