Уже в следующем году в Туркестане планируют провести саммит тюркоязычных стран, об этом сообщил аким духовной столицы Рашид Аюпов на своем отчете.

Аким Туркестана Рашид Аюпов начал свое выступление, с того, что до конца этого года город будет полностью обеспечен природным газом. Однако жителям уголь все-же придется покупать, это связано с тем, что многие еще к голубому топливу не подключились полностью. Охват города электричеством сегодня составляет 99 процентов. Кроме того, до конца года 88 улиц в областном центре будут заасфальтированы, а 127 улиц будут освещены.

Во время брифинга Рашид Аюпов рассказал про работу в сфере образования. По словам главы города, планируют построить Назарбаев интеллектуальную школу и отправить около 100 учителей на учебу за границу. Однако точное количество учителей будет зависеть от результатов тестирования.

Глава города пояснил, что учитывая критические замечания населения, акимат запустил проект «Народный».

Рашид Аюпов считает, что этот проект поможет решить большинство проблем в городе, приблизит чиновников к населению.

Шуддин Саидов