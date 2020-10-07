В этом году согласно новому законодательству, по Туркестанской области налог на имущество вырос только в городе Туркестан.

Ранее Туркестан, как город областного значения, оценочная стоимость за 1 квадратный метр дома составляла 12000 тенге, с 2019 года в статусе областного центра, оценочная стоимость стала 36 000 тенге за квадратный метр.

Земельный налог остался без изменений. Об этом сегодня в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель управления департамента государственных доходов по Туркестанской области Кокенов Мейрамбек.

«Земельный налог остался в размере 9,17 тенге за квадратный метр для города Туркестан, 5,79 тенге — для городов областного значения, 5,02 тенге — для городов районного значения. А налог на имущество в размере 36 000 тенге за квадратный метр для города Туркестан, 12 000 тенге — для городов областного значения, 6 000 тенге — для городов районного значения, 4 200 тенге — для поселков, 2 700 тенге — для сел», — сказал Мейрамбек Байкадамович.

Кроме того, в пресс-конференции принял участие руководитель управлений департамента Алибек Лесов, который рассказал о принятых амнистиях в отношении налогоплательщиков.

«За период с 25 августа по 5 октября 2020 года в целом по налогу на имущество физических лиц, земельному налогу и налогу на транспортные средства 12 655 налогоплательщиков оплатили долги на сумму 199 млн 105,9 тыс тенге, пеня списана на сумму 14 млн 920,9 тыс тенге. В 2019 году 79 400 налогоплательщиков погасили основную задолженность на сумму 429 млн 381 тыс. тенге, пеня списана на сумму 73 млн 250 тыс. тенге. Призываем жителей области своевременно оплачивать налоги на землю, имущество, транспорт», — сказал он.

Также на пресс-конференции были озвучены способы оплаты физическими лицами налоговых платежей в электронном виде. Налог на имущество физических лиц, земельного налога и налога на транспортные средства, поступающие в местный бюджет и задолженность прошлого года или налог текущего года можно оплатить по мобильному телефону и с помощью Kaspi.kz, Homebank, Halykbank и eSalyq mobile.