ЧП произошло в селе Жылысу Жетысайского района.

Двое братьев частично перекрыли дымоход для экономии природного газа и погибли, отправившись угаром. В этом доме и жили мужчины 62 и 50 лет. Когда они перестали выходить из дома, забеспокоились соседи. Прибывшие на место скорая и спасатели, братьев спасти уже не смогли. С начала года от угарного газа в Туркестанской области погибли пятеро человек.

«Мы призываем жителей Туркестанской области соблюдать пожарную безопасность. И мы рекомендуем соблюдать меры безопасности при использовании газовых приборов, а также привлекать к установке оборудования специалистов», — говорит Асангали Тулепбергенов, заместитель начальника управления государственного пожарного надзора ДЧС Туркестанской области.