Пользователи Сети советуют друг другу не покупать курицу, так как «туда запускают вирус», передает Otyrar.KZ. со ссылкой на stopfake.kz

Такое предположение сделали после того, как в купленной туше птицы обнаружили «пластиковые трубочки». Это давний фейк.

Сообщение подкреплено фотографией части окорочка, из которого в самом деле выглядывают «трубочки». Они являются не чем иным, как стволами крупных хвостовых перьев. «Закачивать» что бы то ни было через них в курицу невозможно.

Также стоит отметить, что это фото гуляет в Сети как минимум год. Изначально пост о странных «трубках» написала жительница Украины. Тогда предположений, связанных с COVID-19, она не делала, а лишь допустила, что в птицу могли заливать воду для увеличения веса.

Из этого следует, что неожиданная находка оказалась всего лишь остатками перьев, а предположение о «закачивании» в тушки вируса не выдерживает никакой критики.