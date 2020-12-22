Казахстанский блогер опубликовал на своем YouTube-канале «Правдоискатель Конспирология» видео, на котором запечатлены необычные, на его взгляд, облака. Он полагает, что волнистую форму им придают волны 5G. Это не так, передает Otyrar.KZ.

Во-первых, на видео показаны высококучевые облака, которые не являются чем-то необычным. Они могут формироваться в любое время года из-за множества факторов. Часто из таких облаков выпадают осадки.

Во-вторых, волн 5G в Казахстане на сегодняшний день быть не может, так как технологию в стране еще не запустили. Для нее не закуплено оборудование и не получены необходимые лицензии.

Об этом ранее сообщали в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Также стоит отметить, что связь сетей формата 5G с распространением коронавируса ранее опровергали в ВОЗ.