В реабилитационном центре для детей с расстройством аутистического спектра сегодня праздник!

Ребятам, которые восстанавливают здесь свое здоровье, подарили новогоднее настроение — зеленую пушистую красавицу, украшенную игрушками, сладкие подарки и презенты для работы реабилитационного центра.

Подарить малышам праздник решило руководство торговой сети IZUMY. Они ежегодно поздравляют детей с особыми потребностями с Новым годом. В реабилитационном центре благодаря компании IZUMY теперь появился детский батут и мягкий удобный диван.

«Торговая сеть IZUMY вместе с нашими дорогими покупателями в очередной раз решила сделать новогодний подарок реабилитационному центру для детей с аутистическим спектром, подарить настроение, подарить волшебство. Поздравляем вас с наступающим Новым годом, желаем счастья, здоровья, любви и ждем вам у себя в IZUMY за новогодними подарками», — говорит Надежда ГАВРИЛИНА, администратор офиса ТЦ IZUMY.

В реабилитационном центре сейчас занимаются больше 40 детей. Это малыши с расстройством аутистического спектра — заболеванием, при котором сложно социализироваться, дети зачастую не могут найти общий язык со сверстниками и взрослыми людьми. Здесь с маленькими пациентами занимаются логопеды, дефектологи и психологи.

«Логопеды, которые развивают речь, дефектологи, которые развивают навыки чтения, обучения, письма, раскрывают нейросенсорные способности детей, у нас работает психолог, и она не просто психолог а нейропсихолог, она развивает детей, оказывает им психологическую помощь, у нас есть сенсорная комната для релаксации, есть комната для адаптивной физкультуры», — говорит Оксана МЯРКОВСКАЯ, детский врач-психиатр.

Подрастающее поколение — залог светлого будущего. Поэтому руководство торговой сети IZUMY старается почаще дарить детям радость, улыбки и хорошее настроение.

В преддверии нового года торговая сеть IZUMY приглашает всех горожан за покупками!