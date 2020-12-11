Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты «БЕЛКА-СТРЕЛКА» и «SÚNDET TOI», передает Otyrar.KZ.

Информация о дате реализации будет дополнительно размещена на официальном сайте Национального Банка Республики Казахстан.

О коллекционных монетах «БЕЛКА · СТРЕЛКА»

Коллекционные монеты «БЕЛКА · СТРЕЛКА» из серебра номиналом 500 тенге, из сплава мельхиор номиналом 200 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге продолжают серию монет «Космос». Монеты приурочены к 60-летию со дня полета собак Белки и Стрелки с казахстанского космодрома «Байконур» на корабле «Восток». Белка и Стрелка – советские собаки-космонавты, совершившие орбитальный космический полёт и успешно вернувшиеся на Землю.

Описание монет

На аверсе монет в центре изображена композиция, символизирующая единство человека и вселенной, как связь прошлого и настоящего. В правой части монет надписи, обозначающие номинал монет: «500 ТЕҢГЕ» на монете из серебра с танталом, «200 ТЕҢГЕ» на монете из сплава мельхиор, «100 ТЕҢГЕ» на монете из сплава нейзильбер. Под номиналом на монете из серебра с танталом – надпись «Ag 925 14,6g Та 26,8g», обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу. В нижней части – товарный знак (логотип) Казахстанского монетного двора. По окружности – надписи «QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY» на государственном языке и «REPUBLIC OF KAZAKHSTAN» на английском языке.

На реверсе монет в центре – изображение Белки и Стрелки в стилизованной космической капсуле. В верхней части изображение плеяды звезд, символизирующей открытый космос. По окружности – надписи «БЕЛКА» и «СТРЕЛКА» на русском языке, «BELKA» и «STRELKA» на английском языке, а также надпись «1960-2020», обозначающая юбилейную дату события.

Монеты изготовлены:

из серебра и тантала, массой 41,4 грамма (кольцо – из серебра 925 пробы, массой 14,6 грамма, диск – из тантала массой 26,8 грамма), диаметром 38,61 мм, качеством «proof», номиналом 500 тенге, тиражом 2500 штук;

из сплава мельхиор МН 25, массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством «proof-like», номиналом 200 тенге, тиражом 10 000 штук;

из сплава нейзильбер МНЦ 15-20, массой 11,17 грамм, диаметром 31 мм, качеством «uncirculated», номиналом 100 тенге, тиражом 100 000 штук.

О коллекционных монетах «SÚNDET TOI»

Коллекционные монеты «SÚNDET TOI» из серебра номиналом 500 тенге, из сплава мельхиор номиналом 100 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге продолжают серию монет «Обряды, национальные игры Казахстана». Сүндет той – древний казахский обычай, ставший национальной традицией. Перед обрядом «посвящения» будущего джигита сажали на коня, а после – одаривали подарками.

Описание монет

На аверсе монет в центральной части на орнаментальном фоне изображен государственный герб Республики Казахстан. По окружности надписи «QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY» на государственном языке в латинской графике и «REPUBLIC OF KAZAKHSTAN» на английском языке. В левом и правом секторах изображены элементы национального орнамента. В нижней части надпись «TEŃGE», число «500» на серебряной монете и число «100» на монетах из сплава мельхиор и сплава нейзильбер, обозначающие номинал монеты.

На реверсе монет композиционное изображение праздничного обряда Сүндет той. В верхней части монеты – стилизованное изображение шанырака и элементы национального казахского орнамента, надпись «SUNDET TOI». В нижней части монеты – логотип Национального Банка Казахстана и год чеканки в обрамлении орнаментальной розетки. В левой и правой части монеты из серебра надписи «Ag 925» и «24 g», обозначающие металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу.

Монеты изготовлены из серебра 925/1000 пробы, массой 24 грамма, диаметром 37 мм, качеством «proof», номиналом 500 тенге, тиражом 3 500 штук;

из сплава мельхиор МН 25, массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством «brilliant uncirculated», номиналом 100 тенге, тиражом 15 000 штук;

из сплава нейзильбер МНЦ 15-20, массой 11,17 грамм, диаметром 31 мм, качеством «uncirculated», номиналом 100 тенге, тиражом 100 000 штук.

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости.

Коллекционные монеты номиналом 500 тенге, 200 тенге и 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках. Монеты из сплава мельхиор качеством «proof-like» выпускаются в сувенирной упаковке. Монеты из сплава мельхиор качеством изготовления «brilliant uncirculated» выпускаются в специальной полиграфической упаковке.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.