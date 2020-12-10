Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемых в краже скота на семь миллионов тенге.

В дежурную часть Ордабасинского РОП с заявлением обратился местный житель, владелец частного хозподворья. Он сообщил том, что из его кошары пропали более 170 овец.

Стражи порядка зарегистрировали данный факт в отделе полиции и сразу же приступили к розыску подозреваемых. На место преступления выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили на месте следы преступления и другие улики, которые направили на экспертизу. На основе полученной информации сотрудникам Ордабасинского РОП удалось выйти на скотокрадов и задержать подозреваемых. Ими оказались двое пастухов, один из которых работал на соседнем хозподворье, сообщает пресс-служба ДП Туркестанской области.

Как выяснилось, подозреваемые, сговорившись, арендовали грузовую автомашину ГАЗель. Затем поочередно загрузили овец и вывезли их на скотный на рынок в город Ленгер Толебийского района. Там им удалось продать 78 овец. Спустя время, соседский пастух еще дважды крал скот из хозподворья потерпевшего. Сначала утащил из кошары 48 овец, а затем еще 38. Животных продал. Общая сумма нанесенного материального ущерба составила более семи миллионов тенге.

На сегодняшний день подозреваемый, ранее судимый за мошенничество, водворен в ИВС, в отношении второго применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Оперативники, выехавшие в Толебийский район, в течение суток выявили скупщика краденного, у которого изъяли 48 овец и вернули законному владельцу.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 189 “Присвоение или растрата вверенного чужого имущества” и статье 188 “Кража” УК РК.

Следствием устанавливается причастность подозреваемых к совершению других аналогичных преступлений.