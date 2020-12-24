Новый год

Стоимость новогоднего стола рассчитывалась с учетом среднего количества человек в домохозяйстве по Казахстану (4 человека).

В докладе Национального банка РК о денежно-кредитной политике Казахстана за декабрь 2020 года представлена оценка стоимости новогоднего стола на основе веб-скрепинга, передает zakon.kz.

Как отмечается в обзоре, форсированное развитие сектора информационных технологий во время пандемии привело к появлению новых каналов продажи и переходу многих ретейлеров в онлайн формат. Значительное развитие получила покупка товаров и услуг в Интернете через веб-сайт розничного продавца.

Потому одним из наиболее популярных методов сбора ценовой информации является веб-скрепинг, который представляет собой технологию получения веб-данных путем их извлечения со страниц веб-ресурсов.

В Национальном банке ведется система мониторинга и анализа потребительских цен «Galymzhan», которая собирает и агрегирует все доступные в интернете товары из потребительской корзины и цены на них.

На данный момент система «Galymzhan» собирает данные по ценам в 6 городах Казахстана — Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар.
В преддверии Нового года была сделана оценка стоимости новогоднего стола на базе данных, собранных этой системой.

Как отмечается, стоимость новогоднего стола рассчитывалась с учетом среднего количества человек в домохозяйстве по Казахстану (4 человека).

В качестве цен на продукты питания были использованы средние цены по состоянию на 20 декабря 2020 года.

Анализ показал, что в среднем по стране стоимость новогоднего стола составит 21 108 тенге. Больше всех на застолье потратят жители столицы (23 117 тенге), а меньше всех – жители Павлодара (19 195 тенге), где стоимость мяса остается одной из самых низких в стране, — говорится в обзоре.

В разрезе представленных городов стоит выделить Шымкент, где заработная плата в номинальном выражении является самой низкой среди рассмотренных городов, однако новогодний стол обходится дороже, чем в Караганде и Павлодаре.

Наряду с оценкой стоимости новогоднего стола был рассчитан косвенный индекс покупательской способности населения по регионам, представляющий собой количество новогодних столов, которое можно приобрести на среднемесячную номинальную заработную плату в регионе.

Так, самая высокая покупательская способность наблюдается в Нур-Султане (11,54 столов), самая низкая – в Шымкенте (6,73 столов).

Как отмечают аналитики, Усть-Каменогорск при среднемесячной номинальной заработной плате ниже среднего значения по республике жители города могут позволить себе накрыть 9,44 «новогодних столов», что превышает среднее значение рассчитанного индекса по стране.

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