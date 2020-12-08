Следствием установлено, что молодые люди действовали не одни, а в составе преступной группы, промышлявших скотокрадством.

Сегодня на брифинге заместитель начальника ДП Туркестанской области подполковник полиции Курманбек Сахов сообщил о задержании сотрудниками криминальной полиции преступной группы скотокрадов, орудовавшей на территории двух районов области, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области ликвидировали очередную преступную группу, промышлявшую кражами скота на территории Сарыагашского и Келесского районов. Так, в ходе отработок, направленных на противодействие скотокрадству, на одном из рынков Келесского района полицейские задержали двух мужчин, реализовывавших лошадь без соответствующих документов. При проверке выяснилось, что бесхозную лошадь скотокрады похитили с вольного пастбища в Сарыагашском районе. Подозреваемых доставили в районный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Следствием установлено, что молодые люди действовали не одни, а в составе преступной группы, промышлявших скотокрадством. Оперативники проделали огромную и скрупулезную работу по установлению всех участников преступной группы, а также число потерпевших и количества похищенного скота.

В результате дальнейших розыскных мероприятий сотрудникам Управления криминальной полиции совместно с районными подразделениями ДП Туркестанской области удалось выйти на след 7 подозреваемых. Все они жители Туркестанской области. Проанализировав данные преступления, мы не исключаем, что преступная группа возможно имела организованный характер. Каждый из ее участников выполнял свою роль и возложенные на него обязанности. Одни похищали скот с пастбищ, другие перевозили краденную скотину, а третьи занимались ее незаконной реализацией.

На сегодняшний день следователями доказана причастность преступной группы к 9 фактам краж лошадей и крупно-рогатого скота.

Общая сумма нанесенного потерпевшим ущерба составила около 2 миллионов тенге. Хотелось бы отметить, что только 1 местный житель обратился в полицию с заявлением о краже скота, так как остальные потерпевшие, а их 7 человек, не были даже в курсе о его пропаже.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье 188-1 УК РК «скотокрадство». В качестве вещественных доказательств полицейскими изъяты 4 коровы, 2 бычка, 3 овец и 1 лошадь, которые возвращены законным владельцам. 4 подозреваемых взяты под стражу, остальные 3 находятся под подпиской. Следствием продолжается работа по выяснению причастности задержанных к другим аналогичным преступлениям.»- резюмировал подполковник полиции К. Сахов.

В свою очередь, с целью предупреждения и снижения фактов скотокрадства, полицейские Туркестанской области планируют и дальше проводить подобные профилактические и рейдовые мероприятия.

Стражи порядка рекомендуют сельчанам быть внимательными и принять меры к сохранности своего имущества. По возможности стоит установить камеры видеонаблюдения, а также укрепить ограждения на хозподворьях. В случае пропажи или кражи домашнего скота следует незамедлительно обращаться в полицию по телефону 102.