Свой годовой отчёт о проделанной работе глава духовной столицы начал с извинений.

Рашид Аюпов попросил прощения у жителей за нереализованные проекты, которые из-за пандемии завершить не удалось.

«Мы продолжаем работу, но хочу склонив голову, попросить прощения, что не смогли во время реализовать некоторые проекты. Но, все будет сделано, работа продолжается каждые сутки, все задуманное будет сделано. Мы надеемся, что пандемия больше нам не помешает»,- сказал Рашид Аюпов.

Глава Туркестана рассказал, что в городе нет проблем с подачей питьевой воды, с подачей электричества. Сейчас ведётся работа по подключению абонентов к голубому топливу.

Более подробную информацию с отчета будут сообщать наши журналисты.