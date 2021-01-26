Школьницы попали под колеса автомобиля BMW.

Инцидент произошел 25 января около девяти часов вечера в микрорайоне Нурсат, сообщают корреспонденты программы «Экстренный вызов».

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Девочек 14 и 15 лет сбили на «зебре». Машиной управлял мужчина 1989 года рождения. По предварительным данным, водитель не заметил пешеходов из-за плохого освещения на этом участке дороги.



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Сообщается, что пострадавшие в ДТП получили множественные ушибы и переломы, сейчас они находятся в больнице.

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Обстоятельства произошедшего устанавливаются.