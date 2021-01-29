Ерлан Киясов утвердил методические рекомендации «Проведение вакцинации против коронавирусной инфекции населения в Республике Казахстан».
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Утвердить методические рекомендации «Проведение вакцинации против коронавирусной инфекции населения в Республике Казахстан».
- Утвердить Регламент хранения и транспортировки вакцин по профилактике коронавирусной инфекции.
- Руководителям департаментов санитарно-эпидемиологического контроля областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, на транспорте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан совместно с руководителями управлений здравоохранения областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент обеспечить:
- направление Методических рекомендаций и Регламента для руководства в работе в организации здравоохранения, ответственные за проведение вакцинации против коронавирусной инфекции;
- проведение обучения медицинских работников на районном, городском и областном уровнях по организации и проведению вакцинации против коронавирусной инфекции.
- Главные государственные санитарные врачи соответствующей территории, на транспорте, руководители структурных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, ведомства Управления Делами Президента Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения обеспечить контроль за исполнением настоящего постановления.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
- Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.