Ерлан Киясов

Ерлан Киясов утвердил методические рекомендации «Проведение вакцинации против коронавирусной инфекции населения в Республике Казахстан».

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения  ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Утвердить методические рекомендации «Проведение вакцинации против коронавирусной инфекции населения в Республике Казахстан».
  2. Утвердить Регламент хранения и транспортировки вакцин по профилактике коронавирусной инфекции.
  3. Руководителям департаментов санитарно-эпидемиологического контроля областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, на транспорте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан совместно с руководителями управлений здравоохранения областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент обеспечить:
  • направление Методических рекомендаций и Регламента для руководства в работе в организации здравоохранения, ответственные за проведение вакцинации против коронавирусной инфекции;
  • проведение обучения медицинских работников на районном, городском и областном уровнях по организации и проведению вакцинации против коронавирусной инфекции.
  1. Главные государственные санитарные врачи соответствующей территории, на транспорте, руководители структурных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, ведомства Управления Делами Президента Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения обеспечить контроль за исполнением настоящего постановления.
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

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