Сегодня с участием акима города Шымкент Мурата Айтенова состоялась отчетная встреча акима Аль-Фарабийского района с населением о проделанной работе за 2020 год.

Габит Мауленкулов рассказал о проделанной работе за 2020 год по всем сферам.

«Я даю положительную оценку за проделанную работу акима в прошлом году», — сказал Мурат Айтенов аким г. Шымкента.

Решаются проблемы с подачей питьевой воды там, где раньше это казалось нерешаемой проблемой. Отдаленные районы тоже будут полностью обеспеченны живительной влагой.

«По поручению главы города, все работы проводятся вовремя, есть отдаленные районы где воду подключим согласно срокам установленным. В остальном стараемся уложиться в то время, о котором и говорили», — сказал Габит Мауленкулов.

На встрече жители задавали свои вопросы через прямой эфир в социальных сетях и контактные телефоны. Всего со стороны жителей и представителей СМИ было задано около 30 вопросов. Большая часть вопросов были касательно инфраструктуры, незаконного строительства, ирригации.

На поступившие вопросы, наряду с акимом района, пояснительные ответы дал и аким города Мурат Айтенов, рассказал о главных проблемах города.

Один из них — незаконные строительные объекты. Мурат Айтенов подчеркнул недопустимость незаконного строительства в городе.

— Незаконное строительство — одна из проблем, которая находится под моим пристальным контролем. Особенно наносят ущерб безопасности населения, незаконные объекты, построенные вблизи жилых домов. Некоторые даже приводят к сбоям в работе коммунальных систем. Безопасность населения — ответственное дело. Все должно быть выполнено в рамках закона. Так, незаконные постройки на аллее Нурсат, возле Шымсити, а также возле 8 школы были остановлены и оштрафованы. Для недопущения подобных нарушений индивидуальными предпринимателями постоянно проводится разъяснительная работа. Необходимо помнить, что все строительство в городе ведется в соответствии с Генеральным планом, — сказал аким города.

Незаконно выставленные торговые точки также закрывают общественные пространства и препятствуют передвижению жителей. Кроме того, в прошлом году проведены работы в рамках разъяснения культуры строительства подрядчикам.

Глава мегаполиса Мурат Айтенов после отчета поручил подходить детальнее к решению проблем и учитывать в первую очередь мнение горожан. В своем выступлении Айтенов затронул и тему общественного транспорта.

«Вопрос с общественным транспортом наладится в ближайшее время. Просим жителей набраться терпения. Мы уже обновляем парк автобусов, строим новые остановки и благоустраиваем город», — сказал Мурат Айтенов.

К слову, все отчетные встречи проходят в режиме онлайн, каждый желающий житель может задать свои вопросы на всех аккаунтах социальных сетей, а также позвонить в эфир по указанным во время эфира телефонам.