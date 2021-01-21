Их планируют реализовать в 2021-2025 годах.

ПЕРВЫЙ — комплекс многоэтажных жилых домов на территории «Шымкент Сити» компании «Highvill Kazakhstan» с участием южнокорейских инвесторов. Для реализации данного проекта выделен земельный участок площадью 49 га. Объем инвестиций составляет 387 млрд тенге. На сегодняшний день ведется работа по долевому участию и праву аренды на приобретение земельных участков.

ВТОРОЙ — строительство университетской клиники на 1000 мест ТОО «Университетская клиника» и поликлиники на 700 посещений в смену. Проект будет реализован в 2023 году и в город будет привлечено 120,3 млрд тенге инвестиций. Документы проекта направлены на государственную экспертизу, ведется соответствующая работа по предупреждениям (дорога и канализационная система). Получен государственный Акт на земельный участок площадью 150 га.

ТРЕТИЙ — первый проект строительства завода по производству метил-трет-бутилового эфира и порошкового пропилена ТОО «Шымкентская химическая компания», будет реализован во 2 квартале 2021 года, с новыми 150 рабочими местами и привлечением в город 11 млрд тенге инвестиций. Реализуется первый этап данного проекта, также ведутся пусконаладочные работы и установка оборудования.

ЧЕТВЕРТЫЙ — производство алюминиевой тары ТОО «KazAlPack». По проекту планируется привлечь в город 19,7 млрд тенге инвестиций и обеспечить 157 новых рабочих мест. Реализация планируется в 4 квартале 2021 года. На сегодняшний день строительно-монтажные работы проекта завершены на 50%. Основные оборудования из необходимых уже поставлено.

ПЯТЫЙ — металлургический завод с участием китайских инвесторов стоимостью 18,2 млрд тенге, с 250 новыми рабочими местами. В сентябре 2020 года завод был запущен в тестовом режиме. Полный ввод завода запланирован на 1 квартал 2021 года.

ШЕСТОЙ — проект АО «АК «SCAT» по строительству нового пассажирского терминала международного аэропорта будет реализован в 4 квартале 2021 года и в город будет привлечено 16,7 млрд тенге инвестиций. Жители города будут обеспечены 100 новыми рабочими местами. В настоящее время завершено только 40% строительно-монтажных работ. Для заключения инвестиционного соглашения с Комитетом по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан разрабатывается бизнес-план.

СЕДЬМОЙ — трансформаторный завод ТОО «Asia trafo» мощностью 220, 500 кВ. Проект будет реализован в 2022 году с новыми 250 рабочими местами, в экономику города будет привлечено 18,0 млрд тенге инвестиции. Для реализации проекта совместно с компанией «Alageum Electric» проводится маркетинговый анализ.

ВОСЬМОЙ — завод по переработке отходов для получения концентрата цветных металлов ТОО «Standart Steel». Проект будет реализован в текущем году и привлечено 8,5 млрд. тенге инвестиций. В результате будет создано 400 новых рабочих мест. В настоящее время проектно-сметная документация находится на рассмотрении государственной экспертизы. Срок реализации проекта 3 квартал 2021 года.

ДЕВЯТЫЙ — в 2023 году планируется реализовать проект ТОО «ONGUD GROUP CO.LTD» по производству обуви и других изделий из кожи. Общая стоимость проекта составляет 3,8 млрд. долл. тенге, количество новых рабочих мест — 200. В настоящее время для проекта выделен земельный участок площадью 6 га, ведутся ограждающие работы. Начало строительства завода запланировано на 2 квартал текущего года.

ДЕСЯТЫЙ — совместно с инвесторами Узбекистана производство лекарственных средств и гигиенических средств ТОО «Dentafill Kazakhstan». Общая стоимость проекта составляет 2,5 млрд тенге. Будет реализовано в 3 квартале 2021 года с 90 новыми рабочими местами.