Полицейские на странице одного из пользователей Instagram выявили видео с автомашиной марки ВАЗ 21099, на которой неизвестными лицами установлены световые проблесковые маячки специальных оперативных служб, передает Otyrar.KZ.
В ходе розыскных мероприятий по задержанию и привлечению к ответственности нарушителей ПДД, сотрудники Местной полицейской службы Жетысайского РОП установили владельца указанной автомашины.
Им оказался житель Жетысайского района, которого стражи порядка привлекли к административной ответственности.