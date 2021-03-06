За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 832 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 136, город Алматы — 135, город Шымкент — 13, Акмолинская область — 59, Актюбинская область — 35, Алматинская область — 51, Атырауская область — 44, Восточно-Казахстанская область — 50, Жамбылская область — 19, Западно-Казахстанская область — 69, Карагандинская область — 40, Костанайская область — 57, Кызылординская область — 5, Мангистауская область — 7, Павлодарская область — 75, Северо-Казахстанская область — 28, Туркестанская область — 9.
Всего в стране выявлено 217299 заболевших.