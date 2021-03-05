В Управление по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области поступило сообщение о том, что некий местный житель занимается сбытом наркотических средств.

Как выяснили полицейские, подозреваемый сбыл марихуану одному из жителей Тюлькубасского района за пять тысяч тенге.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 297 УК РК “Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов”. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники областного Управления по противодействию наркопреступности задержали наркосбытчика – жителя Тюлькубасского района. При обыске оперативники обнаружили у подозреваемого сверток с марихуаной. Согласно экспертизе, вес изъятого наркотического средства составил свыше 23 грамм. Далее стражи порядка провели обысковые мероприятия в доме задержанного, где изъяли также синтетические наркотики.

Мужчину взяли под стражу.

В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование. На сегодня следствием выясняются все обстоятельства дела и канал поставки наркотических средств.

Всего же с начала года оперативниками Управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области пресечено 24 факта сбыта наркотических средств, выявлено шесть фактов хранения наркотиков в особо крупном размере, шесть случаев контрабанды и свыше 40 наркопроступков.

Из незаконного оборота полицейскими изъято около 30 кг наркотических средств и свыше 6 граммов синтетических наркотиков.