Информация об этом появилась в социальных сетях.

В социальных сетях бурно обсуждали видео, на кадрах которого строительная площадка, уже построенные здания и грунт, а в нем совершенно обескураженные узорчатые полозы. Рептилии не понимают, кто и зачем разбудил их раньше срока. Двигаться змеи не могут, потому что очень слабы. Действие происходит на стройплощадке в Туркестане. Судя по видео, которое правда, было удалено из соцсетей, — это узорчатые полозы.

Узорчатый полоз может показаться опасным и угрожающим, однако никакой угрозы эта рептилия не представляет и для человека совершенно безобидна, т.к. лишена ядовитого оружия. Он имеет вполне мирный и дружелюбный нрав. Увидев неподалеку людей, змеиная особа сама пытается скрыться в целях собственной безопасности.

В пресс-службе акимата Туркестана дали комментарии.

«Как известно, ранее в социальных сетях было распространено видео как на одном из строительных объектов на территории Духовно-культурного центра города Туркестан ползали змеи. На видео, можно проследить как камазы на строительных объектах засыпают чернозем.

Напомним, что состав грунта города Туркестана не относится к черноземным. Подрядная организация привозит грунт на территорию, где идет строительство, из-за пределов города. Поэтому по данному факту проведена разъяснительная работа с подрядными организациями, которые ведут строительство.

Кроме того, в целях безопасности жителей города было направлено письмо с поручением первому заместителю акима области А. Жетписбаеву по скорейшему проведению юридической проверки данных объектов строительства», — говорится в сообщении пресс-службы акимата Туркестана.