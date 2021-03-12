Об этом сообщил в ходе брифинга временно исполняющий обязанности руководителя департамента экологии г. Шымкента Кадырхан Бейсенбаев.

За отчетный период экологами было проведено 68 проверок, наложено 73 административных штрафов на общую сумму 3,13 млн тенге. Предприятиям предъявлено 26 предписаний о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде на общую сумму 215,8 млн тенге. Выявлены 122 координатных точек стихийных свалок, из них очищено совместно с районными акиматами 114 точек.

Также департаментом экологии были произведены внеплановые проверки по выполнению экологических законодательных требований. В ходе проверки деятельности ТОО «Наурыз-25» было выявлено, при дроблении камней использованная, грязная вода стекала в реку Сайрам су и установлено незаконное недропользование. В результате решением суда приостановлена работа дробильной установки, вынесено решение о возврате договора на недропользование, а также ТОО обязали рекультивировать 23 гектара площади.

Шынар Оразова