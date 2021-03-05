Он похитил лошадей на 1,5 млн тенге.

Оперативники криминальной полиции Жетысайского РОП совместно с участковыми инспекторам задержали неоднократно судимого скотокрада, причастного к серии краж домашнего скота.

В мае прошлого года в одном из сельских округов неизвестные лица в один день увели с пастбища двух лошадей. Так, у одного из потерпевших похитили скотину стоимостью 500 тысяч тенге, а владелец другой оценил похищенное животное в миллион тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские опросили возможных очевидцев, прочесали все близлежащие территории, а также проверили подозреваемых по базе данных среди ранее осужденных за скотокрадство.

В результате принятых мер, сотрудники Жетысайского РОП вышли на след предполагаемого скотокрада. Им оказался местный житель, ранее судимый, которого оперативники задержали в Шымкенте и доставили в отдел полиции. В ходе следствия подозреваемый полностью признался в содеянном. Как выяснилось, похищенных лошадей скотокрад разменял на автомашину Opel Calibra. На сегодня установлена причастность подозреваемого к трем фактам скотокрадства на сумму более 1,5 миллиона тенге.

Мужчина взят под стражу. Автомашина изъята в качестве вещественных доказательств. Собранные материалы досудебного расследования по статье 188-1 УК РК “Скотокрадство” с обвинительным актом направлены в суд для принятия законного процессуального решения.