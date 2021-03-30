Громкое убийство произошло в Шымкенте на выходных. Подозреваемый задержан.

Им оказался 30-летний безработный мужчина. Ранее он был судим за разбой.

По словам родственников погибшего, его обманным путем заманили во двор частного дома и нанесли два удара топором в голову, после чего вывезли на его же машине и подожгли. Горем убитые родные и близкие уверены, что в убийстве принимал участие не только подозреваемый, но и его родные.

В семье Джаналиевых горе: 64-летняя Гульзада Джаналиева с родственниками оплакивает смерть своего среднего сына — 35-летнего Аваза. По словам Гульзады, в минувшую субботу Авазу позвонил знакомый и сообщил, что, якобы, продает земельный участок под бизнес. Договорившись о сумме, ближе к 11 часам дня Аваз сел в автомашину Тойота и отправился на встречу, взяв из дома 2-х млн тенге в качестве задатка. Больше живым Аваза Джаналиева никто не видел.

— Я начала переживать и позвонила ему в 2 часа дня. Но его телефон был отключен. И так я до 5-6 часов вечера названивала ему. Но телефон так и не включился. После этого я позвонила в полицию, — рассказывает Гульзада Джаналиева, мать погибшего Аваза Джаналиева.

По звонку прибыли полицейские и пока принимали заявление от Джаналиевых поступило сообщение о том, что в нескольких километрах от их дома горит авто марки Тойота. На место выехали и полицейские, и друзья Аваза. Как оказалось, это и был автомобиль погибшего, а его тело было на соседнем сиденье.

По словам Расулмата Алимкулова, в тот же день удалось задержать и подозреваемого. Момент допроса в кабинете следователя Расулмат признается, подслушал.

Как рассказывает Расулмат Алимкулов, друг погибшего Аваза Джаналиева, «подозреваемый сам ему позвонил, а точнее его мать и сказала, что у них есть земля под бизнес. Они настаивали на том, чтобы Аваз привез всю сумму — 25 млн тенге. Но, Аваз взял всего 2 млн тенге в качестве заклада, а после хотел пойти и оформить через нотариус. Приехав на встречу ему показали документы, Аваз сфотографировал и отправил знакомому земельнику. Тот сказал, что эти документы подделка. После этого Авазу сказали, что документы дома. Но, во дворе дома Аваз повздорил с подозреваемым, что, мол, документы — подделка.

Аваз развернулся к воротам и решил уйти, а тот нанес ему удар топором в затылок. После этого Аваз развернулся и второй удар пришелся прямо в лоб. После этого тело моего друга положили в его же машину, надели на голову пакет, дождались вечера и вывезли к оврагу, облили бензином, подожгли и хотели столкнуть горящее авто в кювет. Вот только когда подозреваемый поджигал топливо, оно вспыхнуло и он обжог лицо и руки. После этого он убежал, его видели очевидцы».

В департаменте полиции сообщили следующее.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК. По уголовному делу установлено подозреваемое лицо, задержано. На вопросы следствия вам может ответить спецпрокуратура г. Шымкента. В рамках интересов следствия, — прокомментировал Даулет Абдираманов, начальник следственного управления ДП г. Шымкент.

У погибшего Аваза Джаналиева остались дома два несовершеннолетних сына. В семье скоро ожидается пополнение, вот только новорожденному не суждено застать при жизни своего отца. Аваз занимался предпринимательством, имел две автомойки, имел с десяток единиц спецтехники и планировал открыть еще одну автомойку. Для этого ему и нужна была земля.

Родственники требуют тщательного расследования и привлечения к уголовной ответственности всех виновных в смерьте Аваза.