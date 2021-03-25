В Городском онкологическом центре 27 марта 2021 года с 09:00 до 14:00 часов проводится бесплатная консультация врача-онкохирурга, онкопроктолога по профилактике Колоректального рака.

По показаниям данных пациентов, проводится Рентгенография, УЗИ, ЭФГДС на бесплатной основе.

Риск развития колоректального рака связан с возрастом.

Менее 2% случаев заболевания отмечается в возрасте до 40 лет. Риск возникновения колоректального рака резко возрастает после 50 лет.

Полагают, что большинство колоректальных опухолей развивается из аденоматозных полипов.

Установлено, что время озлокачествления полипов составляет не менее 5 лет, в среднем — от 10 до 15 лет.

Смертность от колоректального рака низка, если болезнь выявлена на ранних стадиях.

Адрес: Байтурсынова, 85а

Тел для справок: 8 (7252) 36-11-13