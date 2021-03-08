34-летняя жительница Сарыагашского района Лаура Турарбекова в преддверии Международного женского праздника — 8 Марта родила троих девочек.

Недоношенные дети находятся под наблюдением врачей областного перинатального центра №1.

«Я рада, что роды прошли благополучно. Дома с нетерпением меня ждут еще два сына и две дочки. Я родила на кануне праздника. В связи с этим, от всей души поздравляю женщин в белых халатах с праздником. Тысячи благодарностей врачам», — говорит многодетная мама.

Новорожденным были даны имена Жания, Рабия, и Сания. Отметим, что недоношенные малыши смогли выжить благодаря профессионализму и заботе врачей. Так как дети появились на свет раньше срока, у них неправильно были развиты легкие, их подключили к аппарату искусственного дыхания. На сегодня жизни малышей ничего не угрожает, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Напомним, с начала года в центре родились 1571 детей, из них 38 двоен и две тройняшки.