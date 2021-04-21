В мессенджере Telegram казахстанцы предупреждают друг друга о неких штрафах за отказ от вакцинации против COVID-19, передаёт stopfake.kz.

Якобы такие меры начнут применять уже в конце этого года. Это фейк.

Информацию о принудительной вакцинации и штрафах за отказ опровергли в Министерстве здравоохранения РК.

«Принудительной вакцинации у нас нет и не будет. Мы об этом уже не раз говорили. Подобные сообщения — дезинформация», — сообщили в ведомстве.

Штрафы за отказ от прививок или принуждение к получению вакцин противоречат законодательству РК. Согласно статье 77 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», каждый гражданин Казахстана имеет право на «дачу информированного согласия или отказа на лечение и проведение других медицинских вмешательств, в том числе профилактических прививок».