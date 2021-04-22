За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2893 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 574, город Алматы — 695, город Шымкент — 112, Акмолинская область — 97, Актюбинская область — 117, Алматинская область — 240, Атырауская область — 140, Восточно-Казахстанская область — 93, Жамбылская область — 69, Западно-Казахстанская область — 185, Карагандинская область — 225, Костанайская область — 33, Кызылординская область — 72, Мангистауская область — 108, Павлодарская область — 55, Северо-Казахстанская область — 27, Туркестанская область — 51.
Всего в стране выявлено 297839 заболевших.