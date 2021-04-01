Казахстанские депутаты раскритиковали работу министра здравоохранения страны.

По их словам, вакцинация под руководством Алексея Цоя стала «провальной». Мажилисмен Ирина Унжакова считает, что у минздрава был год, чтобы подготовиться к массовой вакцинации.

«Сегодня же люди сталкиваются с ситуацией, когда не знают, где и когда можно пройти вакцинацию. Неужели министерство здравоохранения за этот год не смогло выработать алгоритм действий на опережение?! Вопрос, к сожалению, остается открытым», — уверена Ирина УНЖАКОВА, депутат Мажилиса Парламента РК.

Волнуют депутатов и темпы вакцинации, по словам народных избранников казахстанцев прививают слишком медленно. К тому же, вакцину не найти в свободном доступе, и несмотря на то, что главный врач страны призвал записываться на прививку, сделать это пока невозможно — до сих пор не привиты жители страны из группы риска.

«Не надо иметь сверхматематических способностей, чтобы подсчитать, что при таких темпах вакцинации страны понадобится 15 лет, чтобы достичь 70-процентного вакцинирования почти 19-миллионного населения Казахстана… Если правительство заявляет, что массовая вакцинация является первостепенной задачей в борьбе с пандемией, то почему тогда до сих пор нет продуманных, системных и синхронизированных мер по её организации?», — говорит Унжакова.

По данным минздрава, привито чуть больше 101-ой тысячи человек, это меньше одного процента населения страны. Вакцина поступает в регионы медленно, крупных поставок пока не было. Заговорили в минздраве и о казахстанской вакцине. Она теперь называется QazVac и проходит третью фазу клинических испытаний. Исследования завершатся в начале июля.

«Все страны мира идут на беспрецедентные шаги и как правило не дожидаются 3 фазы за счет того, что пул исследований будет проведен. У российской вакцины прошли исследования по третьей фазы. Аналогичная ситуация происходит и с нашей вакциной», — говорит Еркен ДАУТБАЕВ, генеральный директор национального центра экспертизы МЗ РК.

В НИИ уже уверены в безопасности препарата. Казахстанские ученые считают QazVac не менее эффективной, чем российский «Спутник V». Наша вакцина способна защитить и от мутировавших штаммов коронавируса.

«Доклинические исследования проводились на разных типах животных, в частности на сирийских хомячках, отдельно приобретались макаки. В связи с пандемией мы ощутили нехватку этих животных в мире. Поэтому вынуждены были при поддержке правительства закупать этих животных по всему миру, искать», — говорит Еркен ДАУТБАЕВ, генеральный директор национального центра экспертизы МЗ РК.

Казахстанская вакцина не требует специальных условий хранения. Её можно перевозить в холодильнике при температуре от 2 до 8 градусов тепла, это позволит доставлять вакцину во все регионы страны.