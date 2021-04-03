Аким города Шымкент Мурат Айтенов посетил ряд больниц города и ознакомился с их состоянием.

Сначала он посетил детскую городскую клиническую больницу, расположенную в микрорайоне Асар.

Медицинское учреждение при обострении эпидемической ситуации готово принять детей в возрасте до 18 лет. Для этого в больнице открыто инфекционное отделение на 60 коек. Для лечения инфицированных детей в больнице достаточно медицинских работников. Также лечебное учреждение оснащено современным техническим оборудованием.

Для приема в больницу детей с инфекционными заболеваниями подготовлен специальный план. Дети принимаются в отдельных боксах и лечебные мероприятия проводятся в определенном порядке.

Стоит отметить, в детской больнице микрорайона «Асар» в прошлом году был открыт многопрофильный провизорный центр. Здесь вылечились более 100 зараженных инфекцией детей.

Далее аким города посетил перинатальный центр в Нурсате.

Перинатальный центр в Шымкенте принимает беременных женщин, зараженных коронавирусом. Для этого в центре открыто провизорное отделение на 30 мест. В случае обострения заболевания врачи будут принимать и оказывать медицинскую помощь заболевшим беременным женщинам. Провизорное отделение в центре оснащено 100-процентной кислородной точкой и аппаратами ИВЛ.

Для лечения беременных женщин, более 200 медицинских работников центра прошли специальное обучение и повысили квалификацию. Специалисты приемного отделения центра в связи с эпидемией принимают больных по чистым и грязным зонам, оказывают медицинскую помощь в специальном порядке.

Аким города дал поручение руководителю отрасли усилить подготовку, с целью недопущения прошлогодних ошибок.

«Сфера медицины — это сфера, которая не прощает ошибок, она напрямую связана с жизнью человека. Поэтому пусть каждый случай в больницах и поликлиниках будет строго контролироваться», — сказал Мурат Айтенов.