В мессенджере Telegram казахстанцы пишут о том, что привитые против COVID-19 люди представляют собой угрозу для тех, кто не получал вакцину, передаёт stopfake.kz.

Якобы при контакте с вакцинированными у непривитых детей и женщин начинаются кровотечения. Это фейк.

В Казнете сообщения с подробным перечнем «симптомов», развивающихся после контактов с вакцинированными людьми, набирают все большую популярность.

По словам сторонников теории заговора, непривитые люди после общения с теми, кто прошёл вакцинацию, начинают страдать от головных болей и различного рода кровотечений. Эту информацию опровергли в Министерстве здравоохранения РК.

«Случаев кровотечений после контакта с людьми, получившими вакцину против COVID-19, не зарегистрировано. Эта информация не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве.

Утверждение о том, что правительства некоторых стран закупают неизвестную «сыворотку», защищающую от последствий контакта с привитыми людьми, также не имеет никаких подтверждений.