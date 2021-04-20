В мессенджере WhatsApp казахстанцы делятся ссылкой, пройдя по которой, якобы можно получить 150 литров бензина бесплатно от сети автозаправок Helios, переедает stopfake.kz.

Для этого нужно только пройти опрос на сайте.

Представители сети АЗС информацию о подобной акции опровергли.

Объявлений об акции, в рамках которой можно получить 150 литров бензина бесплатно, нет ни на официальном сайте сети автозаправок Helios, ни в официальном Instagram-аккаунте.

«Эта информация ложная. Мы уже получали сведения о подобной рассылке и незамедлительно опубликовали опровержение», — сказано в ответе представителей сети АЗС.

Сообщение с идентичным содержанием уже рассылали в Казнете. 13 марта 2021 года в официальном Instagram-аккаунте сети АЗС было опубликовано опровержение.

«Helios не имеет отношения к данной рассылке. Все актуальные акции публикуются только на официальном сайте www.helios.kz и в Instagram @helios_kz. Просим Вас не переходить по ссылке и не распространять рассылку», — сказано в тексте.

Объявлений об акции, в рамках которой можно получить 150 литров бензина бесплатно, нет ни на официальном сайте сети автозаправок Helios, ни в официальном Instagram-аккаунте.

«Эта информация ложная. Мы уже получали сведения о подобной рассылке и незамедлительно опубликовали опровержение», — сказано в ответе представителей сети АЗС.

Сообщение с идентичным содержанием уже рассылали в Казнете. 13 марта 2021 года в официальном Instagram-аккаунте сети АЗС было опубликовано опровержение.

«Helios не имеет отношения к данной рассылке. Все актуальные акции публикуются только на официальном сайте www.helios.kz и в Instagram @helios_kz. Просим Вас не переходить по ссылке и не распространять рассылку», — сказано в тексте.