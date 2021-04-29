«Шымкентский государственный зоопарк» был открыт постановлением Шымкентского облисполкома по личной инициативе первого секретаря областного комитета партии, героя Социалистического Труда Асанбая Аскарова.

Объект планировалось разместить на месте старого карьера, который, благодаря упорному труду, был построен за короткие сроки и начал свою работу 29 апреля 1980 года.

В строительных работах приняли участие 54 учреждения. Первоначально в коллекции насчитывалось 75 видов зверей, 350 голов.

С дня открытия зоопарка коллекция животных увеличилась. В настоящее время в зоопарке насчитывается 289 видов животных, 2 608 голов.

Развивается и процветает с каждым годом.

Зоопарк, который уже 41 год работает на благо народа, является одним из самых любимых мест отдыха для детей и взрослых.

Наряду с увеличением поголовья и видов животных в зоопарке проводятся работы по уборке, озеленению и реконструкции. Это большая работа.