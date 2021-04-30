Впервые в Туркестанской области и в Шымкенте врачами отделения нейрохирургии выполнена операция «Микроваскулярная декомпрессия тройничного нерва» при распространённой патологии — «Невралгия тройничного нерва».

Распространённость в популяции оценивается в 1 случай на 15 тысяч человек. Чаще всего возникает у людей старше 50 лет, но может встречаться и у молодых.

В настоящее время считают, что заболевание чаще всего возникает в результате сдавливания тройничного нерва извилистыми, патологически изменёнными сосудами или, реже, опухолью.В результате сдавления корешок нерва, прилегающий к мосту головного мозга подвергается демиелинизации и у больных отмечаются приступообразные лицевые боли, которые трудно поддаются лечению. Этой причиной объясняется до 80-90 % случаев заболевания.

При данной патологии в отделении нейрохирургии ОКБ выполнялась малоинвазивная операция «Радиочастотная абляция тройничного нерва» под местным обезболиванием. На сегодняшний день нейрохирурги выполнили открытый метод операции

Пациент К. 1972г.р. страдал невралгией тройничного нерва боле 10 лет. Лечился консервативно у невропатолога, у народных целителей.

Последние месяцы в сутки принимал до 5-6 таблеток Карбамазепина, но без желаемого эффекта.

После проведённой операции, пациент без неврологического дефицита, лицевые боли купированы, выписан на 6-сутки после операции в удовлетворительном состоянии.

Теперь пациенты при данной патологии могут оперироваться в Областной клинической больнице.