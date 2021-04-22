В Шымкенте за 21 апреля зарегистрировано 112 случаев заражения COVID-19 из них с симптомами – 74, без симптомов – 38, в том числе заболевших детей до 18 лет – 23 случая, пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2) зарегистрировано 7 случаев.

Выздоровевших за сутки — 27.

С 01.01.2021г. по 27.04.2021г. зарегистрировано всего 3024 случая COVID-19 (1837 симптомные, 1187 бессимптомные), в том числе заболевших детей до 18 лет составило – 493 случая.

С 01.01.2021г. по 21.04.2021г. зарегистрировано 274 случая пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2), из них детей до 18 лет не зарегистрировано.

С целью своевременного выявления больных и недопущения распространения заболевания проведено за сутки 2530 исследований, из них положительных – 112.

В очагах, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии, проводятся противоэпидемические мероприятия.