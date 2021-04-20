Пользователи Казнета обсуждают теорию о том, что вакцины против COVID-19 могут стать причиной бесплодия, передаёт stopfake.kz.

Такое утверждение озвучено в видеоролике, опубликованном на странице «Врачи РК! У кого и где лечиться?» в социальной сети Facebook. Оно является ложным.

Теория о негативном влиянии вакцин против коронавирусной инфекции на репродуктивную функцию уже не раз опровергалась. О том, что прививка не может лишить человека способности к размножению, говорила член Национальной консультативной комиссии по иммунизации населения МЗ РК, профессор, доктор медицинских наук Жаннат Сатыбалдиева на брифинге в СЦК.

«Что касается бесплодия, которое появляется якобы от вакцины, то ни одна известная вакцина на сегодняшний день не вызывает такого эффекта. Это из разряда тех самых мифов, которые сегодня очень активно распространяют противники прививок. Это не соответствует действительности. Это голословное утверждение. Это нонсенс», — сказала она.

Глава департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения Кейт О’Брайен также комментировала слухи о том, что вакцины против КВИ могут негативно отразиться на фертильности. «Не существует ни одной вакцины, вызывающей бесплодие», — отметила она.

Важно, что клинические испытания вакцины «Спутник V» впервые начались 10 месяцев назад – 16 июня 2020 года. За это время о развившемся бесплодии у добровольцев не сообщалось.

У участников клинических испытаний препарата Pfizer, которые стартовали в мае 2020 года, и препарата Moderna, который начали тестировать на людях в июле 2020 года, также не было зарегистрировано случаев нарушения репродуктивной функции.

Таким образом, утверждения о том, что вакцинация против COVID-19 может негативно повлиять на фертильность, безосновательны и противоречат фактам.